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Происшествия3 августа 2022 7:53

На фактории в Ямальском районе обнаружены тела трех человек. Они могла отравиться технической жидкостью

Организована доследственная проверка
Марина Прохорова
На фактории в Ямальском районе обнаружены тела трех человек

На фактории в Ямальском районе обнаружены тела трех человек

Фото: Ольга Крыльцова

На территории фактории «Тамбей», расположенной в Ямальском районе, произошла жуткая трагедия: 2 августа в одном из жилых домов были обнаружены тела трех местных жителей - двух женщин и мужчины. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

Также на месте инцидента находился человек с признаками серьезного отравления. Его доставили в медицинское учреждение.

- По предварительным данным, накануне происшествия компания пробралась на склад фактории. Обнаружив канистру с запахом спиртного, они забрали ее с собой и выпили. Однако внутри находилась техническая жидкость, - прокомментировали в ведомстве.

На данный момент правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия. Назначены судебно-криминалистические экспертизы.

- Организована доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, - добавили в следкоме.