Противопожарный режим на Ямале продлили до 1 сентября Фото: Вера Зенина

На Ямале вновь продлили противопожарный режим, теперь он действует до 1 сентября. Информация об этом появилась в телеграм-канале «Ямал. Официально».

В августе метеорологи прогнозируют сухую и теплую погоду, а потому до осени в округе запрещено:

- сжигать старую траву и мусор в населенных пунктах и на межселенных территориях;

- сжигать стерню и разводить костры за пределами поселений;

- жечь порубочные остатки.

Если вы стали свидетелем лесного пожара, сообщите о нем по телефону Региональной диспетчерской службы лесного хозяйства: 8 (34922) 5-28-27. Также информация принимается на Прямой линии лесной охраны: 8 (800) 100-94-00.