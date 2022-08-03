Противопожарный режим на Ямале продлили до 1 сентября
Фото: Вера Зенина
На Ямале вновь продлили противопожарный режим, теперь он действует до 1 сентября. Информация об этом появилась в телеграм-канале «Ямал. Официально».
В августе метеорологи прогнозируют сухую и теплую погоду, а потому до осени в округе запрещено:
- сжигать старую траву и мусор в населенных пунктах и на межселенных территориях;
- сжигать стерню и разводить костры за пределами поселений;
- жечь порубочные остатки.
Если вы стали свидетелем лесного пожара, сообщите о нем по телефону Региональной диспетчерской службы лесного хозяйства: 8 (34922) 5-28-27. Также информация принимается на Прямой линии лесной охраны: 8 (800) 100-94-00.