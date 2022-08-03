В двух микрорайонах Салехарда началась прокладка газопровода

Фото: личная страница Алексея Титовского в соцсети

В салехардских микрорайонах Удача и Радужный началась прокладка газопровода. Как сообщил глава города Алексей Титовский, на этих территориях до границ земельных участков будет проведено 6,9 километра сетей.

- Подрядчик выполняет работы по доведению трубопроводов с выводом крановых узлов: 277 домовладений в микрорайоне Удача и 6 - в Радужном. Всего будет подключено 286 участков, - отметил градоначальник.

Фото: личная страница Алексея Титовского в соцсети

Кроме того, в Радужном строится сеть водоснабжения протяженностью 6 километров и обустраивается ливневая канализация. На сегодняшний день уже готов первый километр водопровода и закуплено оборудование для его электрического обогрева.

Работы по газификации планируется завершить до конца года. По водоснабжению - до конца 2023 года.

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