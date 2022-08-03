В Надыме квартирант, до смерти забивший дочь хозяйки, отправится в колонию Фото: Вера Зенина

В Надыме вынесли приговор в отношении мужчины 1697 года рождения, убившего собутыльницу. Как рассказали в пресс-службе регионального следкома, преступление произошло в феврале 2022 года в одной из городских квартир, где временно проживал обвиняемый.

- Установлено, что злоумышленник, временно проживая в квартире пожилой женщины, познакомился с ее дочерью, после чего жертва и преступник начали периодически выпивать. В один из таких дней, в ходе длительного распития алкоголя, мужчина жестоко избил собутыльницу. В итоге 43-летняя женщина скончалась на месте происшествия от полученных повреждений.

В ходе предварительного следствия стало известно, что ранее мужчина уже был судим за совершение преступления против личности.

Учитывая этот факт, суд приговорил его к десяти годам лишения свободы в колонии строгого режима.