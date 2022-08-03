Семья из Ныды уже пять лет живет в пострадавшей от пожара квартире Фото: Ольга Крыльцова

Надымская прокуратура помогла жителю села Ныда и его семье в получении нового жилья после пожара. Как сообщили в пресс-службе ведомства, мужчина сам обратился к ним за помощью, устав ждать действий со стороны властей.

- Установлено, что в 2017 году в квартире, которую снимает заявитель со своей семье, произошел пожар. После этого проживать в помещении стало невозможно. Несмотря на то, что семья состоит на учете как нуждающаяся в улучшении жилищных условий, предоставляемых по договору соцнайма, новое жилое помещение, отвечающее санитарным и техническим нормам, им так и не было предоставлено, - прокомментировали в прокуратуре.

В связи с этим городской прокурор направил в суд иск о защите жилищных прав граждан, который, по итогам рассмотрения, оказался удовлетворен..

- Судом требования прокурора удовлетворены. Исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры, - заключили в ведомстве.