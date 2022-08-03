В Муравленко водитель «УАЗа» проехал на красный и оказался в больнице

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

На ямальских дорогах вновь пострадал человек. Как сообщили в пресс-службе окружной Госавтоинспекции, авария произошла 2 августа в районе перекрестка улиц Нефтяников - Школьная в Муравленко.

- Около 23:40 водитель автомобиля «УАЗ-31519», двигался на запрещающий сигнал светофора, столкнулся с машиной «Nissan». В результате ДТП водитель отечественного авто госпитализирован, - уточнили в ведомстве подробности случившегося.

Всего за прошедшие сутки на Ямале произошло 10 аварий, а с начала года - 2 766, в которых 10 человек погибли и 174 получили травмы, в том числе 24 ребенка.

Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения соблюдать ПДД. Водителям рекомендуется выбирать безопасный скоростной режим и быть внимательнее на дорогах, а пешеходам - размещать на верхней одежде световозвращающие элементы, особенно в темное время суток.