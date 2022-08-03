В Тазовском появилась мультимедийная студия для школьников

Фото: администрация Тазовского района

В тазовском центре «Забота» появилась своя мультимедийная студия «4 Д»: доверие, дружба, дела, достижения. Как сообщили в пресс-службе муниципалитета, для ребят, посещающих центр, подготовлены интересные фотосъемки, мастер-классы от профессиональных фотографов, корреспондентов, уроки по актерскому мастерству и созданию видеосюжетов.

Автор проекта - Екатерина Соломатова. Она получила финансовую поддержку в 80 тысяч рублей от компании «Газпром нефть» в рамках конкурса «Родные города». На средства гранта были закуплены видео- и фотокамеры, осветитель, петличные микрофоны, штатив и держатель для смартфона.

- Уверена, что полученные знания пригодятся ребятам в будущем. Возможно, в дальнейшем кто-то из них выберет профессию фотографа, видеорежиссера или корреспондента, - делится Екатерина Соломатова.