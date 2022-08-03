По периметру инфекционного корпуса в Новом Уренгое строят закрытую галерею

Фото: Новоуренгойская ЦГБ

В Новом Уренгое продолжается строительство закрытой галереи по периметру инфекционного корпуса. Как сообщили в пресс-службе медучреждения, она защитит веранду от снега и ветра, а также позволит пациентам беспрепятственно добираться до кабинетов КТ, амбулаторной помощи или приемного отделения.

- Галерея - утепленная, обшита металлическими панелями. Ее нижняя часть - противоударные конструкции ямальского производства. Верхняя - антивандальная, состоящая из каленого стекла, изготовленного по спецзаказу в Екатеринбурге, - добавили в организации.

Протяженность веранды - более 900 метров. Каждые 6 метров установлены окна открытого типа для проветривания внутренних помещений.

Противопожарная безопасность, пути эвакуации и безбарьерный доступ обеспечены - входные группы оборудованы у каждого пандуса.

Завершить строительные работы планируется уже в этом месяце.