Фото: администрация Салехарда

В Салехарде завершились дорожные работы на участке по улице Броднева. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, специалисты обустроили тротуар с левой стороны (по направлению движения от заправки до кольца), проложили водопропускной трубы и сделали подъезд к микрорайону Солнечный.

- В этом году проводились работы по расширению проезжей части с правой стороны до кольца с асфальтовым покрытием, - уточнили в мэрии.

Также на участке появился светофор (с кнопкой) для пешеходов, об этом жители микрорайона просили в социальных сетях. В ближайшее время он будет подключен.

Следующий этап дорожных работ - капремонт асфальта на улице Пионерская, где сейчас подрядная организация проводит подготовительные работы. Здесь выполнят обустройство ливневой канализации, тротуаров и укладку нового дорожного полотна.

В ближайшее время будут обеспечены проезды для спецтехники. Подрядчик планирует завершить работы до середины сентября.