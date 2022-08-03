На фасадах домов в Муравленко появятся муралы о любви к Родине

Фото: личная страница Елены Молдован в соцсети

Фасады домов в Муравленко украсят три ярких мурала. Об этом сообщила глава города Елена Молдован в своих соцсетях.

- Гигантские яркие коллажи появились в городе благодаря фестивалю уличного дизайна YAM(ural)AL. В округе он проходит впервые, при поддержке губернатора Дмитрия Артюхова и департамента культуры ЯНАО. Мне верится, что фестиваль станет хорошей традицией, - отметила градоначальница.

Выбранные муралы очень точно «рассказывают» об отношении муравленковцев к любимому городу, региону и России.

Сейчас художники заканчивают работу над третьим муралом, который называется «Муравленко - город в сердце каждого».

А тем временем в Салехарде начались работы по созданию первого 3D мурала - это скелет мамонта.