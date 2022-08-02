На Ямале увеличили выплаты по соцконтракту для малоимущих семей и одиноких граждан Фото: Вера Зенина

По поручению Президента РФ Владимира Путина на Ямале увеличен размер выплат по социальному контракту малоимущим семьям с детьми и одиноко проживающим гражданам. В связи с этим размер поддержки на открытие и развитие бизнеса вырос с 250 до 350 тысяч рублей, личного подсобного хозяйства - со 100 до 200 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В этом году с ямальцами заключено порядка 250 соцконтрактов. Финансовая поддержка положена гражданам, чей среднедушевой доход за последние три месяца ниже прожиточного минимума - 19 832 рубля.

- Обратиться за выплатой следует до 1 октября. Средства будут перечисляться по мере поступления и рассмотрения заявлений с августа по ноябрь включительно, - отметила директор департамента социальной защиты населения ЯНАО Оксана Медынская.