В Тарко-Салинской ЦРБ появилось новое реабилитационное оборудование для детей и взрослых

Фото: Правительство ЯНАО

Тарко-Салинская ЦРБ получила новое реабилитационное оборудование. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, это семь моторизованных и программно-управляемых тренажеров Орторент, предназначенных для реабилитации детей и взрослых с ограниченными возможностями здоровья, а также для восстановления пациентов после травм.

Они применяются для активно-пассивной терапии верхних и нижних конечностей у больных с нарушениями после инсульта, травматическими повреждениями спинного мозга и ДЦП.

Кстати, тренажеры имеют встроенные игровые программы для самых маленьких пациентов.

С помощью инструктора пациенты могут задать диапазон пассивных движений для того, чтобы аппарат самостоятельно разрабатывал конечности.

- С 2015 года в отделениях Тарко-Салинской больницы проводится реабилитация пациентов, которая включает в себя комплекс мероприятий: медикаментозная терапия, массаж, лечебная физкультура, физиотерапия. Кабинет лечебной физкультуры, помимо поликлиники, имеется также в детском стационаре. На данный момент у врачей уже запланирована реабилитация 30 пациентов, - рассказала заведующий педиатрическим отделением Тарко-Салинской ЦРБ Татьяна Метелева.

Новые аппараты приобретены за счет средств окружного бюджета.