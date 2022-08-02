Ямальские больницы получили десять новых автомобилей

Фото: Правительство ЯНАО

Ямальские медучреждения получили десять новых автомобилей: по две - больницы Трко-Сале, Муравленко и Лабытнанги, четыре - Аксарковская ЦРБ. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Автомобили будут использовать для доставки терапевтов и педиатров к пациентам, проходящим лечение на дому. Также на них будут развозить лекарства.

- Амбулаторные автомобили являются хорошим подспорьем для поликлинической службы. Опыт пандемии показал, что в среднем в медучреждение может поступать 500-600 вызовов врача на дом ежедневно. Новые автомобили сделают медицинскую помощь первичного звена ямальского здравоохранения еще более доступной, а работу - комфортной, - рассказала первый заместитель директора департамента здравоохранения ЯНАО Мария Захарова.

Обновление автопарка ведется в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения», которая начала действовать с 1 января 2021 года. В течение пяти лет модернизации подлежат все медицинские организации округа, оказывающие первичную медико-санитарную помощь.