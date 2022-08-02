Коронавирус на Ямале, последние новости на 2 августа 2022 года: заразились 29 человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 29 человек. С начала периода количество заболевших достигло 137 848.

В больницы региона госпитализировано три человека, скончались - ноль. Всего с начала пандемии умерли 1 043 ямальца.

В России выявлено 9 560 человек с COVID-19, госпитализировано - 1 962. Всего в стране зарегистрировано 18 622 103 случая. Излечились от коронавируса 8 573 человека, скончались - 48.