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Здоровье2 августа 2022 9:49

Коронавирус на Ямале, последние новости на 2 августа 2022 года: заразились 29 человек

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе на Ямале на 2 августа 2022 года
Марина Прохорова
Последние новости о коронавирусе на Ямале

Последние новости о коронавирусе на Ямале

Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 29 человек. С начала периода количество заболевших достигло 137 848.

В больницы региона госпитализировано три человека, скончались - ноль. Всего с начала пандемии умерли 1 043 ямальца.

В России выявлено 9 560 человек с COVID-19, госпитализировано - 1 962. Всего в стране зарегистрировано 18 622 103 случая. Излечились от коронавируса 8 573 человека, скончались - 48.