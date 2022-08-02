Ноябрьские нефтяники выпустили в реки ценную промысловую рыбу

Фото: «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз»

Реки Обь-Иртышского бассейна пополнились ценной промысловой рыбой. «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» организовал выпуск 120 тысяч мальков муксуна.

В течение трех месяцев молодь выращивалась на территории Собского рыбоводного завода, где для нее были созданы оптимальные температурные и биологические условия.

− Символично, что в Год экологии на Ямале мы пополняем водные биозапасы региона именно муксуном – одним из самых ценных видов промысловой рыбы. Инвестируя в экологические проекты, мы помогаем обеспечивать стабильное развитие северных территорий, − говорит генеральный директор «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаза» Алексей Огородов.

За последние пять лет при поддержке предприятия в сибирские реки было выпущено более 25 млн мальков пеляди, пыжьяна, муксуна и других ценных пород рыбы.

Отметим, первую икру муксун дает через 5-6 лет, а продолжительность жизни рыбы в естественной среде достигает 20 лет.