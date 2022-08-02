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Общество2 августа 2022 8:47

В Ноябрьск поступили еще пять автобусов на газомоторном топливе

Они выйдут на городские маршруты после оформления документации
Марина Прохорова
Фото: Правительство ЯНАО

Фото: Правительство ЯНАО

В Ноябрьск поступили еще пять автобусов, работающих на газомоторном топливе. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, теперь городской автопарк пополнился 12 машинами. Это последнее поступление пассажирского транспорта в этом году.

Автобусы изготовлены на курганском заводе КАВЗ и оснащены необходимым оборудованием с дополнительными опциями: двойным остеклением и печками, видеонаблюдением, электронным табло «бегущая строка», системой Глонасс, терминалами бесконтактной оплаты и северным исполнением. А еще транспорт имеет низкий уровень пола, что позволяет без труда перевозить маломобильных пассажиров.

- Обновление общественного транспорта в регионе - важная задача, которая стоит перед нами. Мы продолжаем работать над развитием транспортной системы, повышать уровень транспортной доступности и создавать комфортные условия жизни для ямальцев, - рассказал начальник отдела развития автомобильного и железнодорожного транспорта профильного департамента Александр Стихин.

Автобусы выйдут на городские маршруты после оформления документации.