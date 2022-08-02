За сутки площадь природных пожаров на Ямале возросла до 221 гектара Фото: Вера Зенина

На Ямале значительно возросла площадь природных пожаров. Если 1 августа в регионе горело 80 гектаров территории, то на сегодняшний день, 2 августа, эта цифра увеличилась до 221,3 гектара. Об этом сообщили в пресс-службе регионального департамента природных ресурсов и экологии.

- За сутки удалось ликвидировано три возгорания на площади 28,5 гектара, - отчитались в ведомстве.

Всего с начала пожароопасного сезона на территории округа зарегистрировано 307 природных пожаров общей площадью 7 697,36 гектара из них:

- на землях лесного фонда - 252 лесных пожаров на общей площади 6 613,21 гектара;

- на землях особо охраняемых природных территориях (Верхне-Тазовский государственный природный заповедник) - 2 пожара на площади 54 гектара;

- на землях иных категорий - 55 пожаров на общей площади 1 084,15 гектара.

В случае обнаружения лесного пожара следует звонить на телефон Региональной диспетчерской службы лесного хозяйства: 8(34922) 5-28-27. Также информация принимается на «Прямой линия лесной охраны» - 8-800-100-94-00 (бесплатно).