В больницу Ноябрьска поступили новые аппараты УЗИ

Фото: департамент здравоохранения ЯНАО

В хирургическое отделение Ноябрьской ЦГБ поступило новое оборудование экспертного класса - современная система ультразвуковой диагностики «Hitachi Arietta 60». Как сообщили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения, аппарат можно использовать в травматологии и ортопедии, эндокринологии, хирургии и урологии.

- Это позволит выполнять необходимые исследования непосредственно во время приема. Возможности оборудования позволяют не только проводить диагностику, но и брать анализ на биопсию под контролем УЗИ, - уточнили в ведомстве.

Также аппарат УЗИ появился в кабинете неотложной медицинской помощи, расположенный на первом этаже поликлиники. Здесь специалисты будут осматривать маломобильных пациентов.

Отметим, что дооснащение и переоснащение медучреждений современным оборудованием проводится по программе модернизации первичного звена здравоохранения.