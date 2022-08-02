На Ямале осудят двух бывших замов Надымского района, обвиняемых в растрате 35 миллионов рублей Фото: Ольга Крыльцова

На Ямале завершилось расследование в отношении двух бывших замов Надымского района, обвиняемых в коррупции. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

Напоминаем, что преступление произошло в 2019 году, когда обвиняемые вместе с руководителем МУ «Управление капитального строительства и капитального ремонта» подписали фальшивый акт о приемке работ по благоустройству городской площади и бульвара Стрижова. Согласно документу, работы велись в рамках муниципального контракта, заключенного с коммерческой организацией ООО «Экспертгрупп» на сумму более 35 миллионов рублей.

В итоге поступившие деньги были растрачены в пользу ООО «Экспертгрупп», руководитель которого оказывала содействие должностным лицам в совершении преступления.

Также установлено, что руководитель вышеупомянутой организации передала одному из обвиняемых 5 миллионов рублей в качестве благодарности.

- Своими действиями должностные лица причинили ущерб государству в лице МО Надымского района и Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа в особо крупном размере, - подчеркнули в ведомстве.

На данный момент бывшие руководители МУ «Управление капитального строительства и капитального ремонта» и ООО «Экспертгрупп» признаны виновными в пособничестве в хищении чужого имущества в особо крупном размере.

Уголовное дело в отношении заместителей направлено в суд для дальнейшего рассмотрения. Следователи собрали достаточно доказательств их вины.