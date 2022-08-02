В Пуровском районе началась приемка школ после текущих ремонтов

Фото: личная страница Антона Колодина в соцсети

В Пуровском районе началась приемка школ после проведенных ремонтов. Об этом сообщил глава муниципалитета Антон Колодин.

- Ровно месяц остается до начала учебного года. Началась приемка школ после текущих ремонтов, - прокомментировал он.

На данный момент в трех школах муниципалитета продолжается капитальный ремонт. Так, в школе-интернате Халясавэя меняют кровлю, а вторая начальная школа Тарко-Сале и школа-интернат Харампура находятся в процессе первого этапа реновации.

Уже в этом году в школе № 2 Тарко-Сале откроют спортивный клуб, театр, инженерную и естественно-научную лаборатории, информационный и лингафонный кабинеты, зал корректирующей гимнастики, IT-зоны, выставочный комплекс и медиа-студию, благодаря которой ученики смогут виртуально посещать знаменитые музеи и театры нашей страны.

В школе-интернате Харампура появятся специализированные учебные кабинеты. Второй этап - это реконструкция фасада зданий и благоустройство территорий, продолжится в следующем году.