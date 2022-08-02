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Здоровье2 августа 2022 3:13

В Салехарде бригада «скорой» спасала пожилого мужчину, сердце которого не билось 10 минут

Ему стало плохо в парке
Марина Прохорова
Фото: Правительство ЯНАО

Фото: Правительство ЯНАО

Салехардские медики продолжают творить чудеса, буквально вытаскивая людей с того света.

Напоминаем, что ранее врачи городской больницы спасли мужчину, пережившего клиническую смерть. Изначально горожанин попал в медучреждение с инфарктом, а далее у него произошла остановка сердца.

Еще один похожий случай произошел несколько дней назад. Медики салехардской «скорой» спасли 80-летнего пациента, сердце которого не билось десять минут.

Все началось с того, что мужчине стало плохо в сквере, и случайные прохожие вызвали ему бригаду медиков. Приехавшие врач-реаниматолог Алексей Пырысев и фельдшер Станислав Полищук диагностировали клиническую смерть и тут же приступили к реанимации. Сердце завели на десятой минуте при помощи аппарата Лукас, который автоматически производит компрессию грудной клетки и аппарата ИВЛ. Далее водитель «скорой» Сергей Мохов своевременно доставил пациента в реанимацию.

Кстати, на днях мужчину выписали, и он чувствует себя хорошо.