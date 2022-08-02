В Правохеттинском появится площадка для выгула и дрессировки собак

Фото: администрация Надымского района

В поселке Правохеттинский продолжается строительство площадки для выгула и дрессировки собак «Доглайф». Как напомнили в пресс-службе Надымского района, это инициатива жителей, победившая в рамках проекта «Уютный Ямал».

Реализация проекта началась в июне этого года. Ранее рабочие демонтировали старые ограждения, подготовили грунт и завезли все необходимые для оставшихся работ материалы. Сейчас подрядчик готовит все для установки освещения и монтирует ограждение.

Также проектом предусмотрена посадка деревьев. Специально для этого в населенном пункте проведут экологические акции.

На заключительном, третьем этапе, на территории площадки будут установлены малые архитектурные формы.

Полностью завершить работы планируем в конце августа.