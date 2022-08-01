Тюменcкие волейболисты взяли бронзу на всероссийском турнире энергетиков в Москве

Сборная «Россети Тюмень» заняла третье место на всероссийском турнире Группы «Россети» по волейболу, который прошел 30-31 июля в московском спорткомплексе ЦСКА. В решающем матче тюменские энергетики обыграли команду «Россети Московский регион» со счетом 2:0 и стали бронзовыми призерами.

За главный приз соревнований боролись восемь сборных со всей России. В своей группе тюменцы встретились с командами «Россети Сибирь», «Россети Московский регион» и «МЭС Урала».

Благодаря слаженной игре тюменцам удалось одержать победу над соперниками и выйти в плей-офф против «Россети Кубань». Но напряженный полуфинальный матч завершился победой кубанцев со счетом 1:2.

Чтобы занять третье место в турнире, тюменцам пришлось сразиться с командой «Россети Московский регион». И они выиграли!

По итогам турнира победителями стали спортсмены «Россети Центр и Приволжье», а серебряными и бронзовыми призерами - «Россети Кубань» и «Россети Тюмень» соответственно.

- В турнире участвовали команды практически равные по своим силам, поэтому все игры были достаточно напряженными. Мы боролись за каждый мяч на площадке. Объективно, в полуфинале могли завершить третью партию в свою пользу, но не смогли справиться с эмоциями. Будем тренироваться и работать над ошибками, - прокомментировал итоги соревнований капитан сборной «Россети Тюмень» Василий Никитин.