Стелу на въезде в Ноябрьск покрасят после жалобы в соцсетях

Фото: паблик "Злой Ноябрянин"

Власти Ноябрьска приведут в порядок стелу, расположенную на въезде в муниципалитет. Сделать это в администрации решили после того, как фото облезлой конструкции появилось в местном паблике, вызвав много гневных комментариев.

- На это уже реально страшно смотреть: краска облезла, никого освещения. Вообще никаких изменений. Кто за это отвечает? - вопрошает автор поста.

На прикрепленном снимке действительно изображена видавшая виды стела с облупившейся и поблекшей краской, кое где переходящей в грязь

Кстати, в мэрии заявили, что знают о проблеме, и до стелы еще просто не дошла очередь.

- Обновление городских объектов ведется в порядке очередности, в течение всего теплого сезона. Стелу покрасят до конца текущей недели. На фото видно, что светильники уличного освещения рядом со стелой работают. Монтаж освещения самой стелы пока не планируется, - прокомментировали в администрации.