На озере в Салехарде установили новые домики для семейства уточек

Фото: администрация Салехарда

В минувшие выходные в Салехарде прошли экологические мероприятия для детей и взрослых, итогом которых стала установка домиков для уточек и их потомства. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

- На озере Лебяжье установили домики для уточек и их потомства. В доброй акции участвовали дети и взрослые, общественники и представители экодвижений. Для ребят организовали мастер-классы, творческие мастерские и активити-площадку «Веселые опыты», - прокомментировали в мэрии.

Кстати, это уже не первое жилище пернатых. Годом ранее члены ассоциации «Ямал-потомкам!» и городского Совета представителей коренных народов Севера уже запускали плавающие домики для птиц на озере.

- Всегда приятно проявлять заботу о тех, кто в ней нуждается. Мы создали на озере комфортные условия для лебедей и уток. Учитывая, что лебедь - священная птица ненецкого народа, для нас это важно вдвойне, - отметил тогда член Совета представителей коренных народов Салехарда Владимир Морозов.

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