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Здоровье1 августа 2022 10:06

Коронавирус на Ямале, последние новости на 1 августа 2022 года: заразился 31 человек

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе на Ямале на 1 августа 2022 года
Марина Прохорова
Последние новости о коронавирусе на Ямале

Последние новости о коронавирусе на Ямале

Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 31 человека. С начала периода количество заболевших достигло 137 819.

В больницы региона госпитализирован один человек, скончались - ноль. Всего с начала пандемии умерли 1 043 ямальца.

В России выявлено 10 824 человека с COVID-19, госпитализировано - 836. Всего в стране зарегистрировано 18 612 543 случая. Излечились от коронавируса 6 077 человек, скончались - 36.