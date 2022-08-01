Коронавирус на Ямале, последние новости на 1 августа 2022 года: заразился 31 человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 31 человека. С начала периода количество заболевших достигло 137 819.

В больницы региона госпитализирован один человек, скончались - ноль. Всего с начала пандемии умерли 1 043 ямальца.

В России выявлено 10 824 человека с COVID-19, госпитализировано - 836. Всего в стране зарегистрировано 18 612 543 случая. Излечились от коронавируса 6 077 человек, скончались - 36.