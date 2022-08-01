Мошенники развели губкинца на 200 тысяч рублей, представившись сотрудниками банка и полиции Фото: Вера Зенина

В полицию Губкинского обратился местный житель, ставший жертвой мошенников. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, мужчина поверил в старую схему про оформленный кредит на его имя.

- В ходе проверки полицейские установили, что заявителю позвонила якобы сотрудница банка и сообщила о том, что неизвестное лицо пытается получить по доверенности кредит на его имя. Чтобы этого избежать, горожанину необходимо перевести имеющиеся у него деньги на виртуальный счет. Также ему пояснили, что в последующем они будут возращены службой безопасности, - прокомментировали в ведомстве.

Чтобы горожанин точно выполнил сказанное, ему позвонил еще один аферист, выдавший себя за полицейского.

- Мужчину ввели в заблуждение и пояснили, что в отношении него происходят мошеннические действия и что в ближайшее время ему необходимо прибыть в отделение для возбуждения уголовного дела, - добавили в УМВД.

После этого губкинец перевел преступникам более 200 тысяч рублей, и они перестали выходить на связь.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».