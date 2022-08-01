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Общество1 августа 2022 8:56

На Ямале увеличат количество направлений образовательных сертификатов для старшеклассников

Заявочная кампания стартует уже 15 августа
Марина Прохорова
Фото: Правительство ЯНАО

Фото: Правительство ЯНАО

На Ямале расширят количество направлений, по которым старшеклассники смогут получить образовательный сертификат. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, теперь к математике, информатике, физике и химии добавится биология - востребованный предмет для поступления на специальности естественно-научной и социальной направленности.

- Биология - один из самых сложных предметов. Как показывает практика, пока стобалльников на ЕГЭ по данному профилю не так много, как хотелось бы. Поддержка старшеклассников, увлеченных именно биологией, - это перспектива возвращения в округ дипломированных специалистов, способных развивать агропромышленный потенциал Ямала, решать экологические задачи сохранения биомногообразия региона, - говорит руководитель школьного методического объединения учителей биологии, географии, химии Лариса Дорожкина.

Вопрос о включении биологии как предмета образовательного сертификата поднимался в ходе опроса на порталах департамента образования округа и Центра выявления и поддержки одаренных детей. Более 80% проголосовали «ЗА».