На Ямале увеличат количество направлений образовательных сертификатов для старшеклассников

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На Ямале расширят количество направлений, по которым старшеклассники смогут получить образовательный сертификат. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, теперь к математике, информатике, физике и химии добавится биология - востребованный предмет для поступления на специальности естественно-научной и социальной направленности.

- Биология - один из самых сложных предметов. Как показывает практика, пока стобалльников на ЕГЭ по данному профилю не так много, как хотелось бы. Поддержка старшеклассников, увлеченных именно биологией, - это перспектива возвращения в округ дипломированных специалистов, способных развивать агропромышленный потенциал Ямала, решать экологические задачи сохранения биомногообразия региона, - говорит руководитель школьного методического объединения учителей биологии, географии, химии Лариса Дорожкина.

Вопрос о включении биологии как предмета образовательного сертификата поднимался в ходе опроса на порталах департамента образования округа и Центра выявления и поддержки одаренных детей. Более 80% проголосовали «ЗА».