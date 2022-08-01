В Новом Уренгое прошел теплый и душевный праздник для семей Донбасса

Фото: администрация Нового Уренгоя

Региональная общественная организация родителей детей-инвалидов «Милосердие ЯНАО» организовала теплый и интересный праздник для семей Донбасса, временно проживающих в Новом Уренгое. Поддержку в этом благородном деле оказали многочисленные партнеры, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Так, городская больница пригласила всех на «Островок здоровья», а военно-патриотический центр «Вымпел-Ямал» - на лучный бой, сражение на радиоуправляемых танках, фрироуп, СПИЛС-карты и «Веселые старты». Сотрудники «Академии талантов» наносили всем желающим аквагрим, а затем состоялась веселая викторина «Угадай героя». Библиотеки Нового Уренгоя пригласили детей и взрослых на мастер-класс по художественной росписи «LookART», а ГДК «Октябрь» подготовил для участников концертные номера и небольшую дискотеку. Также работала мини-кухня.

В итоге главная цель мероприятия была достигнута - общение семей с детьми, полезный и интересный досуг, новые знакомства.