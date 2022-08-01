В детской поликлинике Тарко-Сале появились игровые зоны для малышей

Фото: Тарко-Салинская ЦРБ

В Тарко-Сале завершается капремонт детской поликлиники. Как сообщили в пресс-службе медучреждения, после проделанных работ на стенах появились информационные стенды с указанием специалистов и номеров кабинетов.

- Яркая и понятная система навигации внедрена в рамках проекта «Бережливая поликлиника», направленного на удобство и комфорт пребывания в лечебном учреждении, - прокомментировали в больнице.

Для самых маленьких пациентов установили игровые зоны, где малыши с удовольствием упражняются в рисовании, пока ждут начала приема врача.

Кстати, игровые зоны появились в поликлинике благодаря руководителю проекта «Эйнштейн Party» Азизу Комалову. Предприниматель уже не первый год проводит благотворительные игры и на вырученные средства приобретает необходимые подарки для юных пациентов.

Преображается и внешняя территория поликлиники, в ее благоустройстве активно участвуют сами сотрудники ТЦРБ. На днях медработники очистили местность от мелкого мусора и посеяли траву для будущего газона. Заключительным штрихом благоустройства станет ремонт центрального входа в поликлинику.