Житель Уренгоя лишился 850 тысяч рублей, купив квадроцикл у мошенника Фото: Вера Зенина

В полицию Пуровского района обратился 47-летний житель поселка Уренгой, ставший жертвой мошенников. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, мужчина хотел купить квадроцикл, но вместо этого лишился более 850 тысяч рублей.

- Установлено, что в марте 2022 года уренгоец искал в Интернете объявление о продаже транспорта, посещая различные сайты и оставляя заявки с указанием своего номера телефона. Спустя некоторое время ему позвонил неизвестный, представившийся представителем организации, специализирующейся на продаже квадроциклов. В ходе телефонного разговора уренгоец принял решил купить технику, а также комплектующие для транспортного средства, - уточнили в ведомстве.

Согласно договору, уренгойцу было необходимо оплатить всю стоимость товара до 7 июня, что он и сделал. После этого представители организации и транспортной компании перестали выходить с ним на связь, а на телефонные звонки никто не отвечает. Поняв, что стал жертвой мошенников, он обратился в полицию.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в крупном размере».