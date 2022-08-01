Полицейские Салехарда заинтересовались видео, на котором жестоко избивают школьницу

ФОТО: VK.COM В САЛЕХАРДЕ / ОБЪЯВЛЕНИЯ / САЛЕХАРД

Полицейские Салехарда организовали проверку после опубликованного в соцсетях видео, на котором девочка-подросток жестоко избила сверстницу, сообщает «МК-Ямал».

- Данный факт зарегистрирован в ОМВД России по Салехарду. Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего, - рассказали изданию в полиции Ямала.

Автор ролика утверждает, что он снят на одной из строек окружной столицы. На записи отчетливо видно, как одна из девочек нападает на другую: сбивает ее с ног, садится сверху и начинаем колошматить по голове, сначала ладонями, а затем и кулаками. Со смехом и улюлюканием за всем этим наблюдет толпа других девчонок, разумеется, своих лиц они не прячут и снимают происходящее на камеру.

Из этических соображений сетевое издание не стало публиковать видео, а лишь прикрепило ссылку на группу, в которой оно появилось.