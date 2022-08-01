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Общество1 августа 2022 4:51

Новоуренгойцы могут пообщаться с главврачом городской больницы в мессенджерах

Пациентов просят именно писать, а не звонить
Марина Прохорова
Фото: Новоуренгойская ЦГБ

Фото: Новоуренгойская ЦГБ

Жители Нового Уренгоя могут пообщаться с главврачом городской больницы Кириллом Трапезниковым в мессенджерах WhatsApp и Telegram. Как сообщили в пресс-службе медучреждения, горожане могут написать доктору свои пожелания, идеи, претензии и благодарности по следующему номеру: 8(912)437-99-63.

- Нам очень важно ваше мнение! Улучшить качество медицинской помощи, сделать ее еще более доступной и эффективной мы сможем только вместе! - обратились к горожанам в больнице.

Внимание! Учитывая занятость главного врача, пациентов просят именно писать, а не звонить. Все сообщения будут отработаны без посредников, лично Кириллом Трапезниковым.

Напоминаем, что также в НЦГБ действует электронная почта главного врача: cgb-urengoy@yandex.ru.

Личный прием граждан Кирилл Трапезников проводит по средам и четвергам с 14:00 до 17:00. Записаться можно по телефону: 94-52-97.