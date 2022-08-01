В Лабытнанги 36 частных домов участвуют в программе социальной газификации

Фото: Правительство ЯНАО

На территории Лабытнанги продолжаются работы по подведению газовых сетей к частным домам. Как сообщила глава города Марина Трескова, на данный момент в списке находятся 36 адресов.

- Газопровод доводят до границы частной территории бесплатно, а дальше расходы на подведение «голубого топлива» непосредственно к дому берет на себя владелец, - отметила градоначальница.

Сейчас ООО «Горгаз» завершает работы по улице Речная и переулку Васильковый.

На Ямале программу социальной газификации дополняет региональная мера поддержки. По инициативе главы региона Дмитрия Артюхова, выделено девять льготных категорий ямальцев, которые могут получить 100 тысяч рублей в качестве компенсации расходов.

Кстати, подать заявку на социальную газификацию теперь можно через МФЦ. Услуга доступна в секторе пользовательского сопровождения.