В Лабытнанги 36 частных домов участвуют в программе социальной газификации

Фото: Правительство ЯНАО
На территории Лабытнанги продолжаются работы по подведению газовых сетей к частным домам. Как сообщила глава города Марина Трескова, на данный момент в списке находятся 36 адресов.
- Газопровод доводят до границы частной территории бесплатно, а дальше расходы на подведение «голубого топлива» непосредственно к дому берет на себя владелец, - отметила градоначальница.
Сейчас ООО «Горгаз» завершает работы по улице Речная и переулку Васильковый.
На Ямале программу социальной газификации дополняет региональная мера поддержки. По инициативе главы региона Дмитрия Артюхова, выделено девять льготных категорий ямальцев, которые могут получить 100 тысяч рублей в качестве компенсации расходов.
Кстати, подать заявку на социальную газификацию теперь можно через МФЦ. Услуга доступна в секторе пользовательского сопровождения.