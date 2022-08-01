На лыжероллерной трассе в Муравленко началась укладка бетонных плит

Фото: личная страница Елены Молдован в соцсети

В Муравленко продолжается строительство спортивной базы с лыжероллерной трассой. На днях глава города Елена Молдован осмотрела, как идут работы на последней, отчитавшись в своих соцсетях.

- Осмотрела ход строительства лыжероллерной трассы. Подрядчик проложил инженерные сети, выполнил отсыпку. К слову, для устройства основания трассы завезено более 60 тысяч кубометров песка. Строители уложили бетонные плиты и монолитные участки. Сейчас обустраивают въезд, автомобильную парковку, - рассказала градоначальница.

Фото: личная страница Елены Молдован в соцсети

Известно, что длинна лыжероллерной трассы - три километра. Она будет представлять зигзагообразную линию со спусками и подъемами, что придется по душе любителям экстрима. Также вокруг трассы появится широкая велодорожка.

Первый этап строительства завершится в 4 квартале 2023 года. Далее планируется обустройство инфраструктуры.