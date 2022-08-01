В Ноябрьске иномарка сбила человека на пешеходном переходе

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

На ямальских дорогах вновь пострадал человек. Как сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, авария произошла 31 июля на улице 8 Марта в Ноябрьске.

- Около 20:00 водитель автомобиля «Toyota» наехал на человека, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пострадавшего госпитализировали в больницу, - уточнили в ведомстве подробности случившегося.

Всего за прошедшие сутки на Ямале произошло 6 аварий, а с начала года - 2 745, в которых 10 человек погибли и 174 получили травмы, в том числе 24 ребенка.

Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения соблюдать ПДД. Водителям рекомендуется выбирать безопасный скоростной режим и быть внимательнее на дорогах, а пешеходам - размещать на верхней одежде световозвращающие элементы, особенно в темное время суток.