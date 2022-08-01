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Общество1 августа 2022 2:35

В Надымском районе прошел субботник, по итогам которого собрали 58 кубов мусора

Участники расчищали городские улицы, берег реки и лес
Марина Прохорова
Фото: личная страница Дмитрия Жаромских в соцсети

Фото: личная страница Дмитрия Жаромских в соцсети

В Надымском районе продолжаются субботники, по итогам которых участникам удается собрать огромное количество мусора.

- Как я и говорил, делаем все, чтобы свалок и бытового мусора было меньше с каждым субботником. Поэтому проводим их на регулярной основе - еженедельно. В работу включаются все: администрации района и поселений, предприятия и коллективы организаций и учреждений, а также сами жители, - рассказал глава муниципалитета Дмитрий Жаромских.

Фото: личная страница Дмитрия Жаромских в соцсети

Фото: личная страница Дмитрия Жаромских в соцсети

В этот раз в Надыме расчистили улицы Комсомольская и Топчева, в Пангодах - берег реки «Правая Хетта» (в рамках акции «Вода России»), а в Правохеттинском провели экоакцию «Чистый лес - территория без огня».

По окончании работ участники собрали 50 кубометров мусора в Надыме, 5 - в Правохеттинском и 3 - в Пангодах.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» писала о том, что в Лабытнанги ликвидируют самую большую несанкционированную свалку мусора. Для уборки необходима тяжелая техника и не менее недели, чтобы привести территорию в порядок.