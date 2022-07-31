В Салехарде до конца 2022 года установят 50 контейнерных площадок для мусора

Фото: администрация Салехарда

Ровно 50 контейнерных площадок закрытого типа обустроят в 2022 году в Салехарде. Об этом сообщил глава города Алексей Титовских. По его словам, это необходимо для того, чтобы оградить площадки от ветра, ограничить доступ к мусору животных и птиц. Да и выглядят такие места сбора мусора, согласитесь, более эстетично.

Титовский сообщил на своей страничке в социальной сети, что список адресов уже составлен, ведется работа с управляющими компаниями.

- Нередко получаю от вас сообщения с просьбой обустройства контейнерных площадок закрытого типа. Спасибо, что не остаётесь равнодушными, - отметил мэр.

Ранее «Комсомольская правда – Ямал» сообщала о том, что в районе Тарко-Сале с берега реки Пяку-Пур убрали почти тонну мусора.