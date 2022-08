Погода на Ямале 31 июля 2022: похолодает до +17 градусов Фото: Татьяна Коркина

На Ямале сегодня, 31 июля 2022, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный с переходом на северный 6-11 м/с, в отдельных районах порывы до 16 м/с. Температура воздуха ночью +5…+10 C, при натекании облачности до +15 C, днем +17…+22 C, местами до +12 C.

Фото: ГУ МЧС по ЯНАО

Подробный прогноз погоды смотрите в инфографике МЧС.