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Здоровье30 июля 2022 10:20

Коронавирус на Ямале, последние новости на 30 июля 2022 года: заразились 38 человек

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе на Ямале на 30 июля 2022 года
Виктория Терина
Коронавирус на Ямале, последние новости на 30 июля 2022 года: заразились 38 человек

Коронавирус на Ямале, последние новости на 30 июля 2022 года: заразились 38 человек

Фото: Татьяна Коркина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 38 человек. С начала периода количество заболевших достигло 137 752.

В больницы региона госпитализировано три человека, скончались - ноль. Всего с начала пандемии умерли 1 043 ямальца.

В России выявлено 12 248 человек с COVID-19, госпитализировано - 1 634. Всего в стране зарегистрировано 18 589 221 случай. От коронавируса скончались 43 человека за сутки, за весь период умерли - 382 395.