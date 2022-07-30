Глава ЯНАО вошел в состав Наблюдательного совета Общероссийского движения детей и молодежи

Фото: Правительство ЯНАО

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов вошел в состав Наблюдательного совета Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи под председательством Владимира Путина. Об этом сообщает Правительство ЯНАО.

На прошлой неделе в Крыму губернатор ЯНАО участвовал в первом заседании учредительного собрания нового движения. Уже тогда Дмитрий Андреевич поделился планами по его развитию на Ямале: осенью в 55 ямальских школах откроются филиалы, где юные северяне смогут проявить себя и найти друзей по интересам.

Постепенно такие отделения будут работать во всех школах и колледжах.

Известно, что кроме губернатора Ямала, в состав Наблюдательного совета вошли 14 человек, среди которых: первый заместитель руководителя администрации Президента Сергей Кириенко, зампред правительства Татьяна Голикова, министр просвещения РФ Сергей Кравцов, министр науки и высшего образования Валерий Фальков, руководитель Федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева.