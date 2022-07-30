В Салехарде водитель легковушки спровоцировал аварию, в которой пострадал человек

Фото: УГИБДД УМВД России по ЯНАО

За прошедшие сутки на дорогах Ямала зарегистрировано 13 ДТП, в результате которых 1 человек получил травмы.

Это произошло на улице Богдана Кнунянца в Салехарде. Водитель автомобиля «УАЗ» при выезде с прилегающей территории, не уступил дорогу автомобилю «Инфинити», двигающемуся по главной дороге. В результате ДТП пассажир «УАЗа» госпитализирован.

С начала 2022 года на ямальских дорогах в 2 733 зарегистрированных ДТП 10 человек погибли и 172 получили травмы, в том числе 24 ребенка. В Госавтоинспекции Ямала призывают всех участников дорожного движения соблюдать правила дорожного движения. Водителям рекомендуют выбирать безопасный скоростной режим и быть внимательнее на дорогах. Пешеходам рекомендуют размещать на верхней одежде световозвращающие элементы.