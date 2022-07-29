В Тарко-Сале задержали безработного горожанина с полными карманами наркотиков Фото: Ольга Крыльцова

В Тарко-Сале возбудили уголовное дело в отношении 25-летнего местного жителя, у которого нашли наркотики. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, мужчину задержали 26 июля в ходе оперативных мероприятий на берегу реки Пур.

- При личном досмотре полицейские обнаружили два полимерных пакетика с порошкообразным веществом белого цвета, обмотанных зеленой изолентой. Согласно заключению эксперта, внутри оказался синтетический наркотик общей массой 3,26 грамма, что считается крупным размером, - уточнили в ведомстве.

В отделе полиции задержанный рассказал оперативникам, что приобрел наркотическое средство через Интернет для личного потребления, без цели сбыта. Также правоохранители выяснили, что горожанин нигде не работает и не имеет судимостей.

Сейчас таркосалинец находится под подпиской о невыезде и обвиняется по ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение наркотических средств, совершенные в крупном размере».