Дым от лесных пожаров в Югре достиг Ямала

Фото: администрация Шурышкарского района

В Югре продолжают бушевать природные пожары, последствия которых уже отразились на Ямале. Сегодняшним утром, 29 июля, Шурышкарский район затянуло едким дымом. Информацию об этом подтвердили службы ГО и ЧС.

«В Шурышкарском районе наблюдается задымление. По информации служб ГО и ЧС, на территории района природных пожаров не зафиксировано. Задымление вызвано лесными пожарами в соседнем Ханты-Мансийском округе», - говорится в сообщении.

Сейчас на территории Югры действуют 12 природных пожаров площадью 1 100 гектаров.

Напоминаем, на Ямале продолжает действовать особый противопожарный режим. По-прежнему запрещено разводить костры и пользоваться открытым огнем: в лесах и на прилегающих территориях, на приусадебных участках.