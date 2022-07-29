Коронавирус на Ямале, последние новости на 29 июля 2022 года: заразились 33 человека

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 33 человека. С начала периода количество заболевших достигло 137 714.

В больницы региона госпитализировано четыре человека, скончались - ноль. Всего с начала пандемии умерли 1 043 ямальца.

В России выявлено 11 422 человека с COVID-19, госпитализировано - 1 723. Всего в стране зарегистрировано 18 576 973 случая. Излечились от коронавируса 4 670 человек, скончались - 39.