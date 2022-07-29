Детские площадки и скверы: в Пурпе идет масштабное благоустройство

Фото: Правительство ЯНАО

В отдаленном микрорайоне Губкинского идет масштабное благоустройство. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, к концу лета в Пурпе появится 12 обновленных придомовых территорий, а на общественных пространствах обустроят шесть скверов, два детских игровых комплекса и одну многофункциональную спортивную площадку.

Чтобы успеть выполнить запланированный объем в срок, работы идут во всех частях микрорайона.

- На различных объектах работают сразу восемь подрядных организаций. Конечно, как и в любой стройке есть моменты, которые корректируют наши планы по ходу реализации. Но одно скажу точно - то, что было запланировано в рамках контрактных сроков, мы обязательно выполним. Закончим все работы уже к концу августа текущего года, - отметил глава города Андрей Гаранин.

Фото: Правительство ЯНАО

Из 12 придомовых территорий два объекта практически полностью завершены, подходит к концу и работа по обустройству двух скверов по ул. Железнодорожная. Здесь осталось выполнить монтаж уличного освещения и видеонаблюдения.

Напоминаем, что микрорайон Пурпе присоединили к Губкинскому в прошлом году. Такие масштабные работы по благоустройству здесь проводятся впервые.