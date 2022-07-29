В Ноябрьске 20-летнего водителя убило током на рабочем месте

Фото: СУ СКР по ЯНАО

Ноябрьске следователи организовали доследственную проверку по факту гибели 20-летнего работника коммерческой организации. Как сообщили в пресс-службе регионального ведомства, парень умер от удара током.

- Установлено, что 28 июля 2022 года 20-летний водитель грузовика приехал на территории базы ООО «Ямалавтодор», чтобы выгрузить щебенку. Во время работ он случайно задел поднятым металлическим кузовом провода линии электропередачи. Намереваясь вручную отключить электронное оборудование автомобиля, молодой человек прикоснулся к металлическому корпусу транспорта, в результате чего получил удар током. Он скончался на месте происшествия, - добавили в следкоме.

Фото: СУ СКР по ЯНАО

На данный момент следователи осмотрели место происшествия, установили и опросили свидетелей, назначили судебно-криминалистические экспертизы. Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия.