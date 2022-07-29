Два человека пострадали во время ДТП в Ноябрьске и Новом Уренгое

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

На дорогах Ямала вновь пострадали люди. Как сообщают в пресс-службе окружной Госавтоинспекции, обе аварии произошли 28 июля на улицах городов.

Так, первое ДТП случилось в 04:20 на участке магистральной автодороги в Ноябрьске. Водитель автомобиля «Тоyоtа» не справился с управлением и съехал с дороги, а затем - опрокинулся. В результате произошедшего пассажир иномарки госпитализирован.

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

Второе ДТП произошло около 19: 20 на ул. Таежная в Новом Уренгое. Водитель, находящийся за рулем «Тоyоtа», выезжая с прилегающей территории, не уступил дорогу автомобилю «Hyundai», двигавшемуся по главной дороге. В результате столкновения пассажир последнего получил травмы.

Всего с начала 2022 года в регионе произошло 2 717 аварий, в которых 10 человек погибли и 168 получили травмы, в том числе 24 ребенка.