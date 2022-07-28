Фото: Правительство ЯНАО

В Муравленко и Надыме завершается строительство трех детских садов. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, наиболее высокая степень готовности у двух корпусов дошкольного учреждения «Ромашка» в Надыме. Здесь уже идут отделочные работы, планируется установка систем видеонаблюдения, завершаются работы по благоустройству.

В детском саду оборудуют интерактивный комплекс для изучения правил дорожного движения, мастерские для шитья, рисования. Закупят современное оборудование для цифровой лаборатории, студии анимации и познавательно-исследовательского центра «Экология».

Кстати, впервые в детском саду Надымского района появится группа для детей от одного года. В остальных детских садах ясельные группы начинаются от полутора лет.

На финишной прямой и строительство детского сада «Ладушки» в Муравленко. Его смогут посещать малыши сразу трех микрорайонов: Радужного, Молодежного и Ямальского. Сейчас рабочие утепляют кровлю и кладут металлочерепицу. Внутри идет укладка плитки, линолеума и покраска стен, благоустраивается территория снаружи.

В новом детском саду будет бассейн, театральная студия, отделение хорового вокала. Также появится центр раннего физического развития, где ребята будут проходить подготовку к тестированию ГТО.

- Во всех трех детских садах планируется открытие инклюзивных групп для детей с особенностями здоровья, для этого разработаны специальные развивающие программы. Также будут оборудованы площадки для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата, - рассказал и.о. директора департамента образования ЯНАО Сергей Бойченко.

Завершить строительство всех трех детских садов планируют до конца этого года. Новые дошкольные учреждения обеспечат местами 583 ребенка, в том числе 120 предназначено для малышей до трех лет.