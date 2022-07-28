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Здоровье28 июля 2022 10:07

Коронавирус на Ямале, последние новости на 28 июля 2022 года: заразились 23 человека

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе на Ямале на 28 июля 2022 года
Марина Прохорова
Последние новости о коронавирусе на Ямале

Последние новости о коронавирусе на Ямале

Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 23 человека. С начала периода количество заболевших достигло 137 681.

В больницы региона госпитализировано три человека, скончались - ноль. Всего с начала пандемии умерли 1 043 ямальца.

В России выявлено 11 515 человек с COVID-19, госпитализирован - 1 491. Всего в стране зарегистрирован 18 565 551 случай. Излечились от коронавируса 5 018 человек, скончался - 41.